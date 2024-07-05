العداء اسماعيل بن حمودة يهدي الجزائر أول ذهبية

أهدى العداء إسماعيل بن حمودة الجزائر الميدالية الذهبية الأولى في البطولة الإفريقية لأقل من 23 سنة الجارية حاليا بالإسماعيلية (مصر)، عقب فوزه بسباق 10.000 متر/ مشي اليوم الأحد بملعب قناة السويس في افتتاح اليوم الثاني من المنافسة. واكتفى زميله عبد النور عامر في نفس السباق بالمرتبة الرابعة.

وحصدت الجزائر مؤقتا ما مجموعه أربع ميداليات: ذهبية وثلاث برونزيات حتى الآن بواسطة العداءة مليسة تولوم التي أحرزت برونزية مسابقة 10 آلاف متر/ مشي، ووسام سويسي وأمين محيون اللذين عززا حصاد الجزائر بميداليتين برونزيتين جديدتين، تواليا في رمي الرمح (سيدات) والوثب العالي (رجال).

من جهته، تأهل العداء آدم بن يعيش إلى نهائي 100 متر (رجال) بعد فوزه في السباق بتوقيت 10 ثوان و50 ج.م.

ويشارك 22 رياضيا جزائريا في البطولة الإفريقية لأقل من 23 سنة، بهدف تحقيق أفضل تمثيل لبلدهم والسعي لجمع أكبر عدد من الميداليات.

والمشاركون الجزائريون المتبقون في موعد مصر هم: ليما ماريا (4 مرات 400 متر)، لينا بن نيبوش (رمي الجلة)، رقية مويسي (800 متر و1500 متر)، ملاك بلهادي (100 متر حواجز)، ملاك فرتوني (4 مرات 400 متر)، رحيل هامل (100 متر حواجز)، دارين هديل رزيق (القفز العالي)، وصال حركاس (الوثب الثلاثي)، غنية رزيق (800 متر و1500 متر) عند السيدات، وكذا أنس جا-يحيى (3000 متر موانع)، محمد إسكندر بحبوح (القرص)، لؤي العمراوي (الوثب الطويل)، آدم بن يعيش (200 متر)، هيثم شنيتف (1500 متر)، محمد سيف الدين حفصي (800 متر)، عبد الرحمن جابر (القفز العالي)، وأحمد أيوب بن نعجة (الوثب الثلاثي) لدى الرجال.