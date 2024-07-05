تذبذبات في برنامج توزيع المياه

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، في بيان لها، اليوم الأحد، عن برمجة شركة مياه تيبازة، لأشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة إبتداءا من يوم غد الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء 10 جويلية 2024، مما سيتسبب في تراجع الإنتاج بـــ 40000 م3 خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة أن هذه الأشغال ستسبب تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية:

ولاية الجزائر العاصمة: المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

ولاية تيبازة: القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد وتيبازة.