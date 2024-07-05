أبو عبيدة يقصف محور التطبيع (فيديو)

بثت قناة 'الجزيرة' القطرية، كلمة مصورة لأبو عبيدة للناطق الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

خلال خطابه قال أبو عبيدة أن المقاومة بخير مؤكدا إن "القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير"، كما كشف أن المقاومة جندت آلاف المقاتلين الجدد.

وأضاف "عززنا القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان من أرضنا"، وأنه "هناك آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم الأمر".

متعهدا بأن يكون محور نتساريم (وسط قطاع غزة) "محورا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرا مهزوما".

وبشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وجه المتحدث باسم القسام كلامه لعائلات المحتجزين قائلا إن "مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد النتنياهو الذي يسعى لتحقيق نصر شخصي".

وقال أيضا "ما زلنا نقاتل في غزة دون دعم خارجي، وما زال شعبنا صامدا بلا غذاء ولا دواء"، منبها إلى أن "شعبنا لا يزال يتعرض للعدوان والإبادة الجماعية، عقابا له على تمسكه بأرضه".

ووجه أبو عبيدة انتقاداته بطريقة مباشرة لمحور التطبيع "مقاتلي أمتنا حققوا بتوحيد الجبهات أمام الاحتلال الوحدة العربية بشكل غير مسبوق"، لكنه استدرك بالقول "أضحى طرد سفير أو قطع علاقات مع عدو يبيد شعبا عربيا مسلما حلما لأمة كبيرة سادت أمم الأرض لقرون".