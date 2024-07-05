بيان جديد لوكالة "عدل" لفائدة المسجلين

أصدرت وكالة "عدل" بيانا جديدا حول عملية التسجيل في عملية "عدل 3 ".

بعد انقضاء 3 أيام من بداية العملية بلغ عدد المسجلين 510.817 ، أفادت الوكالة في بيانها الصادر اليوم "تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، كافة المواطنين الكرام الذين قاموا بالتسجيل في برنامج صيغة البيع بالإيجار عدل 3 والمقدر عددهم حتى الآن بـ 510.817 أنهم سيتلقون رسالة نصية sms تؤكد نجاح عملية تسجيلهم في البرنامج.

وذكرت بأن "منصة التسجيل https://aadl3inscription2024.dz/ ستبقى حيز الخدمة إبتداءً من الساعة 08:00 صباحا الى غاية الساعة 18:00 مساءً كل يوم حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل."