34 راغبا في تولي منصب رئيس الجمهورية.. لحد الآن

تتواصل على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم في العاصمة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى غاية منتصف الليل من يوم 18 جويلية 2024.

ويتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقطة للتصديق موزعة عبر الوطن، حيث ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 27 جويلية، تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية. وبغية تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح، تقرر فتح خلايا المصادقة على هذه الاستمارات طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا. وذكرت السلطة أن رقم التعريف الوطني ليس ضروريا لملء استمارة الاكتتاب، مؤكدة أن استعمال بطاقة التعريف الكلاسيكية في عملية التصديق يبقى ساري المفعول.

وفي حالة عدم إحضار بطاقة الناخب أثناء توقيع استمارة الاكتتاب الفردية لصالح الراغب في الترشح، يمكن للمعني استخراج شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية من خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وكان راغبون في تولي منصب رئيس الجمهورية صرحوا مؤخرا بوجود عراقيل إدارية تقف حجر عثرة أمام استكمال الوفاء بالشروط الشكلية للترشح، أهمها استيفاء شرط التوقيعات الفردية للمسجلين في قوائم الانتخاب. كما أرجعوا بطء العملية إلى عزوف المواطنين بسبب طول الإجراءات وعدم تعاون بعض الأعوان في الإدارات المعنية بالتصديق على الاستمارات، وهو ما تضمنته مراسلات بعض الراغبين في الترشح، وجهت إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فضلا عن مطلب آخر يقضي بتمديد مهلة جمع التوقيعات بهدف تدارك التأخر بسبب عطلة عيد الأضحى وأيام الامتحانات الرسمية السنوية، وهو ما يبدو مستحيلا بسبب ضبط المهلة بقانون.

وما ساهم في بطء جمع التوقيعات غياب بعض الممارسات التي كان معمولا بها خلال الاستحقاقات الماضية، وهي تفويض التوقيعات بين الأحزاب أو المترشحين لسد العجز، كما يركز أغلبية الراغبين في التنافس على كرسي رئيس الجمهورية على الحصول على توقيعات المنتخبين المحليين والوطنيين لتفادي البحث والحصول على توقيعات الناخبين لما في ذلك من تبعات.

وحتى اليوم، لم تتسرب أي معلومات حول موعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه الذي بات مؤكدا بعدما حظي بمناشدات ودعوات للترشح من عشرات الأحزاب التي تكثف الاجتماعات مع أنصارها لإبراز حصيلة إنجازات الرئيس تبون والاستعداد للحملة الانتخابية منتصف شهر أوت المقبل.