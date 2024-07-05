حريق داخل سوق الجملة ببوفاريك

نشب حريق مهول، صباح اليوم الاثنين، بالسوق الجملة للخضر و الفواكه ببوفريك في ولاية البليدة

ووفق بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الوحدة الثانوية لبوفاريك تدخلت في حدود الساعة 05ساو 37د بالتدعيم من الوحدة الرئيسية لولاية البليدة ووحدة لاوديعيش وحدات للصومعة وبني مراد ووادي العلايق من أجل اخماد حريق نشب داخل سوق الجملة ببوفاريك.

وأشار المصدر الى أنه "تم اخماد الحريق والحد من انتشاره الى باقي ارجاء السوق على07سا01د، بعد أن أدى الى اتلاف حوالي 14 مربع لبيع الخضر و الفواكه، مساحة كل مربع 16 متر مربع"، دون تسجيل خسائر بشرية.