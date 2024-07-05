ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء هجمات الكيان الصهيوني

يواصل جيش الكيان الصهيوني، منذ عصر الأحد بتنفيذ عمليات قصف عنيفة لمناطق شرقي مدينة غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وتهجير آلاف العائلات من منازلها ومن مراكز الإيواء، بالتزامن مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 276.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة اضطرت إلى إجلاء الجرحى منه عقب تهديدات من الجيش الصهيوني.

وأشارت تقارير إلى وجود شهداء في الطرقات والمنازل بحيي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة جراء الغارات والقصف الصهيوني حيث أكد الدفاع المدني في القطاع أن طواقمه "لا تستطيع الوصول إلى الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

وأفادت تقارير صحافية فلسطينية بأن "جثامين 54 شهيدا وصلت لمستشفيات قطاع غزة يوم الأحد فيما لا يزال العشرات مفقودين شرقي مدينة غزة".

وقد دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة شهرها العاشر حيث وسع جيش الاحتلال الصهيوني هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف مناطق القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق العائلات والمدنيين. وأسفر الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 38 ألف شهيد و87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.