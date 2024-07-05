في عمليتها الثانية.. ترحيل 963 عائلة إلى سكنات لائقة بوهران

انطلقت صباح اليوم الإثنين، عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الثانية، بترحيل 963 عائلة كانت تقطن بـ 04 تجمّعات فوضوية بولاية وهران.

وأفاد بيان منشور عبر الصفحة الرسمية لولاية وهران على "الفايسبوك"، أنه تنفيذا لتعليمات السعيد سعيود والي ولاية وهران، "انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 08 جويلية 2024، عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الثانية. وذلك بعد عملية الترحيل الأولى التي انطلقت في 03 جويلية بتوزيع 1246 وحدة سكنية".

وشملت اليوم عملية ترحيل 963 عائلة كانت تقطن داخل أربعة (04) أحياء فوضوية نحو سكنات لائقة بمنطقة سيدي بن يبقى (دائرة أرزيو) والشهايرية (دائرة بطيوة) .

وحسب ذات المصدر، عملية الترحيل مسّت 287 كانت تقطن بالموقع الفوضوي" لافوار" بلدية عين الترك. (دائرة عين الترك)، 231 عائلة كانت تقطن ب "القاعدة العسكرية" ببوسفر (دائرة عين الترك)، بالإضافة إلى 314 عائلة بموقع فوضوي بحاسي عامر (دائرة بئر الجير) و131 عائلة بسيدي بن يبقى (دائرة أرزيو).

وجرت هذه العمليات بحضور السلطات المحلية، مدير السكن، خلية السكن بديوان السيد الوالي ومصالح الدرك الوطني.

وقد تم الشروع في عملية هدم المساكن الفوضوية مباشرة بعد اخلائها من قاطنيها، وعملية الترحيل ستستمر في الأيام المقبلة وفق البرنامج المسطر.