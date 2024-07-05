هولاند يعود إلى المشهد السياسي عبر البرلمان

فاز فرانسوا هولاند وأصبح نائبًا برلمانيا في معقله التاريخي "لاكوريز" جنوب غرب فرنسا، بفوزه بنسبة مريحة قدرها 43 بالمائة على مرشحي "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وحزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ.

وبات فرانسوا أولاند بذلك ثاني رئيس فرنسي سابق ينتخب نائباً في "الجمعية الوطنية"، بعد فاليري جيسكار ديستان في عام 1984، في خطوة قد يعود من خلالها إلى اللعبة على اليسار مرة أخرى.

أحدث فرانسوا هولاند مفاجأة- بما في ذلك داخل الحزب الاشتراكي- عندما قرّر الترشح تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار، التي تشكّلت لسدّ الطريق أمام وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.

تصدرت "الجبهة الشعبية الجديدة" التي تضم أحزاب اليسار، النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي جرت أمس الأحد، واحتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما تعرض اليمين المتطرف لما يشبه الانتكاسة، بعد تصدّره لنتائج الجولة الأولى، وبعد أن كانت جميع الاستطلاعات تتوقع حصوله على أغلبية برلمانية.