بومال: لا طموحات مجنونة الموسم المقبل

دعا مدرب مولودية الجزائر، باتريس بومال لما وصفه وضع الأرجل على الأرض والتعامل بعقلانية وهدوء مع التحديات الكبيرة التي تنتظر بطل الجزائر الموسم المقبل.

وقال بومال في تصريح للحساب الرسمي لمولودية الجزائر معقبا على تمديد عقده مع الفريق لموسم إضافي "لقد كانت رغبة مشتركة، مني ومن الرئيس والمسيرين حتى نواصل هذه المغامرة سويا للموسم الثالث على التوالي، حققنا المركز ثالث في الموسم الأول، ثم بطولة الجزائر في موسم ثان كان استثنائيا والفكرة كانت أن نواصل هذه المغامرة الرائعة مع اللاعبين المسيرين والأنصار"

وعن شعوره الخاص بعد توقيع العقد الجديد أضاف بومال "سعيد ولدي حافز للذهاب لأبعد حد مع المولودية "

وعن الأهداف المسطرة أضاف يقول " نريد أن نتطور أكثر تصل لدرجة النضج ونظهر بشكل مشرف في مختلف الجبهات، طموحنا كبير لكن يجب أن يكون عقلانيا، لا طموحات مجنونة حتى نضع الضغط على أنفسنا، العمل بهدوء وعقلانية، نضع أقدامنا على الأرض"

وعن عودة المولودية إلى منافسة رابطة الأبطال الافريقية تابع يقول " افريقيا قارة عظيمة أعرفها جيدا سافرت كثيرا واعرف جيدا منافسة رابطة الابطال الإفريقية، علينا أن نتطور من الناحية اللوجيستيكية هذا هو الجانب الخفي من التحضير للمنافسة، سنكون مدعوين للقيام بتنقلات طويلة وشاقة نواجه عوامل الحرارة والارتفاع والرطوبة، تفاصيل هامة يجب اخدها بعين الاعتبار، حققنا هذا في المنافسة المحلية الموسم الماضي لكن علينا أن نصل لذلك في تنقلاتنا الخارجية"

وأشار بومال بأن المولودية وصلت إلى منعرج حاسم في تاريخها بعد أن استفادت من ملعب جديد ومركز تحضير وصارت في مصاف الأندية العريقة المحترفة واردف يقول "لدينا الملعب لدينا مركز التحضير واللاعبين وبقي وضع فريق عمل لتحضير التنقلات المختلفة لإفريقيا، لقد رحبت بتدريب المولودية بفضل هذا المشروع كنت أتطلع لحضور تدشين كل هذه المرافق الطموح هو أن تصل المولودية لمكانة الفرق الكبيرة المحترفة مثل الأهلي المصري الذي يلهمنا بألقابه ومنشآته"