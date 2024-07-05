الفريق الطبي الجزائري يباشر عمله بنجاح في غزة

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظروف قاسية شبهت "بالجحيم "بين الدمار والأمل بوقف النزاع. وهذا ما يؤكده الطبيب الجزائري محمد لعريبي أحد أفراد الوفد الجزائري الذي التحق منذ أيام بقطاع غزة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون العمومي، قال لعريبي أن قطاع غزة يشهد ليال عنيفة ، عرفت سقوط جرحى وشهداء وتساءل بلعربي قائلا "ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تشعرنا بالتعب والإرهاق.. كيف أمضى هؤلاء "البشر" تسع شهور من الحرب والتدمير؟

ويعمل الفريق الطبي الجزائري منذ وصوله الى غزة بكل عزم وإرادة على مساعدة المصابين، حيث نجح الفريق فور وصوله إلى غزة من إجراء أولى عملياته في المستشفى الأندونيسي بالقطاع.

وعالج الوفد الطبي الجزائري طفلة بعد إصابتها بشظايا صغيرة جدا استقرت في أمعائها. حسب فيديو بثته قناة الجزائر الدولية .