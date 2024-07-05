تعرف على أولى صفقات بطل الجزائر

يستعد فريق مولودية الجزائر للإعلان عن أولى صفقاته خلال مرحلة التحويلات الصيفية ويتعلق الأمر بالمهاجم الايفواري كيبري تياغوري إيمانويل زينون

ومن المقرر أن يجتاز اللاعب القادم من نادي أف سي عزام التنزاني، اليوم الاختبارات الطبية ويوقع على عقده لثلاث مواسم مع المولودية ليكون ثالث لاعب ايفواري في صفوف المولودية بعد محمد زوغرانا وروماريك واتارا ويعوض بالتالي يوسف داو الذي تم فسخ عقده بسبب معاناته من إصابة.

من مواليد 1999، لعب كيبري جونيور في نادي صول أف سي بكوت ديفوار وتمكن خلال موسمه الأخير في بلاده من تسجيل 5 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة لينتقل لنادي عزام التنزاني أين تمكن من تسجيل 10 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة احتل بالمناسبة المركز السادس في ترتيب أحسن هدافي البطولة التنزانية.