الولايات المتحدة تعلن عن سحب قواتها من نيامي

أكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من قاعدة جوية في نيامي، عاصمة النيجر.

وأعلنت واشنطن ماي الماضي أنها بدأت سحب قواتها من هذا البلد، بعد أن اتفق الجانبان على إنهاء تعاونهما العسكري بناء على طلب السلطات العسكرية في نيامي. وقبل بدء الانسحاب، كان لدى الجيش الأمريكي حوالي ألف جندي في النيجر يقومون بمهمات أمنية في منطقة الساحل.

وقالت سلطات البلدين في بيان مشترك، نقلته وكالة "فراس براس"، إن "وزارة الدفاع الوطني لجمهورية النيجر ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية تعلنان أن انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل".

وأضاف البيان "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجرية والأمريكية، انتهت هذه العملية قبل الموعد المحدد وبلا أي تعقيدات".