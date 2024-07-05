أكبر البلدان إنتاجا للغاز عالميا.. وهذا ترتيب الجزائر

ثمة منافسة شرسة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز في عديد من دول العالم الراغبة بزيادة حصتها التصديرية إلى أوروبا وآسيا أكبر الأسواق المستوردة.

ونقلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تقريرا يكشف ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز في العالم بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا بنهاية عام 2023، بينما زادت الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 483.1 مليون طن سنويًا حتى نهاية فيفري 2024.

وحلّت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز بقدرة وصلت إلى 91.4 مليون طن سنويًا حتى نهاية فيفري 2024.

وجاءت أستراليا في المركز الثاني، بطاقة إنتاجية عاملة بلغت 87.6 مليون طن سنويًا، تليها قطر بنحو 77.1 مليون طن سنويًا، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للغاز.

وحلّت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويًا، متفوقة على إندونيسيا بالمركز الخامس، بهامش صغير، مع وصول قدرتها الإنتاجية إلى 30.3 مليون طن سنويًا..

وجاءت روسيا في المركز السادس عالميًا، بطاقة إنتاجية عاملة وصلت إلى 29.1 مليون طن سنويًا، تلتها الجزائر بالمرتبة السابعة بنحو 25.5 مليون طن سنويًا، ثم نيجيريا بالمركز الثامن بنحو 22.2 مليون طن سنويًا.

واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز التاسع عالميًا، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 14.8 مليون طن سنويًا، تلتها مصر بالمرتبة الـ 10 بنحو 12.2 مليون طن سنويًا، وسلطنة عمان فقد حلّت بالمركز الـ 12 بـ 10.4 مليون طن سنويًا، تليها سلطنة بروناي بنحو 7.2 مليون طن سنويًا، ثم بابوا غينيا الجديدة بنحو 6.9 مليون طن سنويًا.

بينما حل اليمن في المركز الـ 15 عالميًا، بطاقة إنتاجية بلغت 6.7 مليون طن سنويًا، متقدمًا على الإمارات في المركز الـ 16، بقدرة وصلت إلى 5.3 مليون طن سنويًا،

كما حلّت أنغولا والنرويج وبيرو في المراكز الثلاثة التالية، بـ 5.2 مليون طن، و4.6 مليون طن، و4.5 مليون طن، سنويًا على التوالي.

بينما جاءت 4 دول إفريقية أخرى (غينيا الاستوائية وموزمبيق والكاميرون والكونغو) في المراكز الأخيرة، بـ 3.7 مليون طن، و3.4 مليون طن، و2.4 مليون طن، و0.6 مليون طن، سنويًا على التوالي.