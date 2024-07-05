الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين

كشف الديوان الجزائري المهني للحبوب، أمس الأحد، عن طرح مناقصة دولية لشراء القمح اللين لشحنه إلى ميناءين فقط، حسبما أفادت به وسائل إعلامية عن متعاملين أوروبيين.

وذكر المتعاملون، أن المناقصة تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين فقط يشير بشكل عام إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية شراء صغيرة، والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الثلاثاء 09 جويلية، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي.

وحسب المصدر، القمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق الإمداد الرئيسية ومنها أوروبا وسيكون من الأول حتى 15 سبتمبر، ومن 16 إلى 30 سبتمبر، ومن الأول إلى 15 أكتوبر، ومن 16 إلى 31 أكتوبر.

وإذا كان المصدر من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، يتم الشحن قبل ذلك بشهر، وينبغي تفريغ القمح في ميناءي مستغانم و/أو تنس.