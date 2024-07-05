عمورة يرسم انتقاله لفولفسبورغ

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني بشكل رسمي عن انضام اللاعب الدولي الجزائري محمد أمين عمورة إلى صفوفه بعقد يمتد لـ 5 سنوات بعد أن اجتاز بنجاح الاختبار الطبي.

ونشر فولفسبورغ عبر حسابه الرسمي، صورة توقيع اللاعب الجزائري مرفقة بفيديو قصير للمهاجم صاحب 24 ربيعا يكشف من خلاله سعادته بالالتحاق بالفريق الألماني الذي سيحمل معه الرقم 9.

وبات فولفسبورغ ثالث محطة احترافية أوربية لابن جيجل والتي انطلقت في 2021 مع نادي لوغانو السويسري أين قضى موسمين (17 هدف في 66 مباراة) ونادي سان جيلواز الذي لعب له موسما واحدا كان استثنائيا سجل خلاله 21 هدفا وتوج معه بكاس بلجيكا وهو التألق الذي جعله على رادار عدد من الأندية الكبيرة التي ابدت اهتمامها بضمه من بينها أولمبيك مرسيليا ونادي ليفربول الذي كان يري فيه بديلا لتعويض محتمل لنجمه محمد صلاح قبل أن يقرر هذا الأخير البقاء.

وسبق لنادي فولفسبورغ أن ضم في صفوفه اللاعب الجزائري كريم زياني الذي انتقل إلى صفوفه صيف 2009 قادما من فريق أولمبيك مرسيليا لكنها كانت تجربة متوسطة مع بطل ألمانيا أنذاك لينضم لاحقا لنادي قيصري سبور التركي