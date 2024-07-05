العثور على ثلاث جثث متعفنة من عائلة واحدة بالجلفة

اهتز سكان حي بوتريفيس بولاية الجلفة زوال اليوم الإثنين على وقع جريمة مروعة تمثلت في العثور على جثث متعفنة لامرأة وابنتيها داخل منزلهن. وقالت مصادر مطلعة إن الواقعة جاءت عندما شعر أحد الأقارب بالقلق بسبب انقطاع التواصل مع العائلة لفترة طويلة، فقرر زيارة المنزل للاطمئنان عليهن، عند وصوله، اكتشف أن الأم البالغة من العمر 50 عامًا قد وُجدت مشنوقة وفي حالة متعفنة ، بينما تحمل البنتين البالغتين من العمر 18و 25سنة آثار ضرب، ما أدى إلى وفاتهما.

تم إبلاغ مصالح الأمن، حيث تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة رفقة مصالح الشرطة العلمية إلى موقع الجريمة للتحقيق، ومعاينة الجثث، ليتم بعد ذلك تحويل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة من طرف مصالح الحماية المدنية، التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات هذه الجريمة المروعة وأسباب الوفاة، وسط حالة من الذهول والصدمة في صفوف سكان الحي.