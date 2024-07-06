نصف مليار سنتيم هو الراتب الصافي الذي سيتقاضاه شهريا المدافع الجديد لاتحاد العاصمة الياس شتي والذي وقع اليوم على عقد يمتد لموسمين مع نادي "سوسطارة".

وأضحى المدافع القادم من الوداد البيضاوي بالمناسبة، أغلى لاعب في تاريخ اتحاد العاصمة متجاوزا بـ200 مليون أعلى راتب في تشكيلة الاتحاد عن الموسم المنقضي والذي كان من نصيب صانع الألعاب أكرم حجنيط علما أن راتب القائد والمدافع الدولي زين الدين بلعيد والمنتقل مؤخرا لنادي سان تروند البلجيكي كان في حدود 280 مليون سنتيم.

وكان شتي الذي خرج من موسم معقد (كان لاعب بديلا في الوداد البيضاوي) قد تفاوض أولا مع فريق شبيبة القبائل ومنح موافقته لحكيم مدان لكنه عاد وطلب مراجعة العرض المالي متحججا بحاجته لسداد غرامة مالية مستحقة عليه لنادي الترجي التونسي (بسبب طريقة انتقاله لنادي أنجي) وهو ما رفضه مدان ليحول اللاعب صاحب 29 ربيعا الوجهة نحو الاتحاد العاصمي.