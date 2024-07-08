تشغيل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر

أعلنت سونلغاز في بيان لها اليوم الاثنين عن الانطلاق في عملية التشغيل الجزئي لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر والمتواجدة بولاية مستغانم، وهو ما سيسمح بتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ450 ميغاواط كمرحلة أولى.

ووفقا للبيان، فقد "قامت سونلغاز عبر شركتها الفرعية سونلغاز - إنتاج الكهرباء، ابتداء من يوم الخميس 4 يوليو 2024، بالتشغيل الجزئي للمحطة الهجينة لإنتاج الكهرباء بمستغانم، وذلك من خلال دخول التوربينات الغازية الأولى حيز الخدمة" مشيرا إلى أن "هذه العملية تأتي لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ450 ميغاواط كمرحلة أولى".

وأضاف المجمع العمومي أن هذه المحطة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج التنموي لولاية مستغانم، تعزيز تموين الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة العمومية في هذه الولاية الساحلية ذات الطابع السياحي والصناعي الهام بصفة خاصة وكل ولايات الوطن.

ولفت البيان إلى أن "هذه المنشأة الطاقوية الكبرى تضاف إلى جملة المشاريع الطاقوية الهامة التي نجحت سونلغاز في إدخالها حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي من شأنها تعزيز الحضيرة الإنتاجية لسونلغاز ودعم قدرتها الوطنية في تعزيز تموين المواطنين بالطاقة".