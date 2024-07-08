رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسائل تهان من ملوك ورؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة، وهذا بمناسبة الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسائل تهان من ملوك ورؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة وهم:

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

- ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

- ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

- رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

- رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

- رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

- ملك إسبانيا فيليب السادس.

- رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.

- رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي.

- رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا.

- نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا روزاريو موريلو".