إعادة فتح الطريق الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم الاثنين في بيان لها، عن إعادة فتح الطريق الوطني رقم 43 في جزئه الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية.

وأفاد البيان، أن إعادة فتح الطريق الوطني رقم 43 في جزئه الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية، وتحديدا بمنطقة بولخماس ببلدية زيامة منصورية، أمام مرور المركبات ذات الوزن الخفيف، قد تم بإشراف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، بحضور الأمين العام للولاية والسلطات المحلية لولاية جيجل.

وجاء في البيان تأكيد الأمين العام، بالمناسبة، على "ضرورة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية للشركات العمومية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، للفتح الكلي لهذا المحور الاستراتيجي الذي سيسمح بمرور المركبات ذات الوزن الثقيل في أقرب الآجال الممكنة، وذلك تجسيدا للتعليمات التي أسداها وزير القطاع خلال زيارته الأخيرة إلى موقع الانزلاق والتي تتضمن تدابير وإجراءات استعجالية لضمان عودة حركة السير إلى وضعها الطبيعي".

كما توجه الأمين العام للوزارة بالشكر إلى كافة الفاعلين من مؤسسات إنجاز ومخابر عمومية والمجندين منذ الساعات الأولى من وقوع حادث الانزلاق الأرضي على مستوى هذا المحور الاستراتيجي والهام (خلال 20 أبريل الماضي)، وذلك نظير الجهود المبذولة في سبيل معالجته، يضيف البيان.