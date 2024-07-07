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رياضة

الميركاتو يلتهب.. عمارة: إلى أين نحن ذاهبون؟

8 جولية 2024 ()
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دق شرف الدين عمارة، الرئيس المدير العام لمجمع "مدار"، المالك لأغلبية أسهم نادي شباب بلوزداد، ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الجنوني، من سنة إلى أخرى، للمبالغ المالية التي تدفع للاعبين خلال سوق الانتقالات في الجزائر، داعيا إلى سن "ميثاق لأخلاقيات كرة القدم".

وكتب عمارة على حسابه في "فايسبوك": "سوق انتقالات اللاعبين يلتهب، والعملاء يناورون، واللاعبون لا مبتلون، والقائمون على الاستقدامات، عن وعي أو لا وعي، يدفعون!".

وأضاف الرئيس الأسبق لـ"الفاف": "أما عن أفعال وإيماءات وًتصريحات الفاعلين في كرة القدم فأغلبها يطبعها القذف والاتهامات والعنف اللفظي".

كما لم يستثني عمارة أنصار الأندية الذين "يطالبون بجلب أفضل اللاعبين والمدربين دون أدنى إدراك للحدود المادية والاجتماعية في ذلك".

وختم ذات المسؤول: "أما الإعلام وومواقع التواصل الاجتماعي فهاهي تنفخ في النار وتُذْكيها"، متسائلا: "إلى أين نحن ذاهبون ؟ فسنُّ ميثاق أخلاقيات كرة القدم أصبح ضرورة ملحة".

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