عدل "3": هذا عدد المسجلين خلال 4 أيام

أعلنت وزارة السكن، اليوم الإثنين، أن عدد المسجلين في برنامج "عدل 3" بلغ حوالي 733 ألفا في اليوم الرابع من عملية التسجيل.

وجاء في بيان الوزارة: "فتح منصة التسجيل في برنامج 'عدل 3' لليوم الرابع على التوالي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، بلغ عدد المسجلين 722.999 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، 08 جويلية 2024".

وأكدت وزارة السكن أن "عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ببرنامج 'عدل 3' يوم الغد الثلاثاء، 09 جويلية 2024 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساءً وتستمر العملية كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل".