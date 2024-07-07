بطل الجزائر يدخل الميركاتو بقوة

دخل بطل الجزائر في الموسم المنقضي، مولودية الجزائر، سوق الانتقالات الصيفية بقوة، وأعلن مساء اليوم الإثنين، الظفر بصفقة متوسط الميدان زكريا دراوي.

وكان اللاعب، الذي عاد من تجربة في الدوري المغربي مع الوداد البيضاوي، محل أطماع عدة أندية وطنية، قبل أن يستقر في بيت "العميد".

وتعتبر هذه الصفقة الأولى التي تعلن عنها إدارة مولودية الجزائر، التي تسعى إلى تدعيم صفوف الفريق تحسبا للمنافسة على عدة جبهات الموسم المقبل.

كما أعلنت الإدارة العاصمية ضم حارس المرمى توفيق موساوي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2027 قادما من نادي بارادو.