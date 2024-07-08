16 شهيدا في غارات صهيونية على غزة

استشهد 16 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الصهيوني لعدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ووفق ذات المصدر، استشهد 6 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مهنا في شارع الجلاء قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة.

وأشارت المصادر، إلى أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 3 آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنطقة اللبابيدي شمالي مدينة غزة.

وتابعت، أن طواقمها تمكنت من انتشال طفل وعدد من الجرحى من منزل تعرض للقصف في شارع النفق بمدينة غزة.

وتعرضت المناطق الغربية لحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة للقصف المدفعي، وإطلاق النيران من قبل الطيران المروحي "الأباتشي".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38 ألفا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87 ألفا آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.