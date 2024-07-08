برنامج مكثف لـ "التجديد الاقتصادي" في كندا

يزور وفد هام من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري "كريا" كندا في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث سيلتقي بالعديد من رجال الأعمال الكنديين وممثلي مختلف المؤسسات الاقتصادية وأفراد الجالية الجزائرية في هذا البلد لبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في عدة مجالات.

وستتخلل هذه الزيارة الممتدة ما بين 8 و14 جويلية الجاري -حسب بيان للمجلس-العديد من الاجتماعات مع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الكنديين، حيث اتفق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة في كيبيك (كندا) على خارطة طريق لإرساء روابط بين الشركات الجزائرية والكندية، ولاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين.

واُستقبل الوفد الجزائري أمس الإثنين في المقر الجديد لاتحاد غرف التجارة في كيبيك (كندا)، الذي عرض برنامج كندا-الولايات الشمالية الشرقية الأمريكية الخاص بتسهيل المبادلات التجارية.

"البرنامج يسمح ـ حسب بيان "كريا" ـ للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الموارد و الحصول على الاستشارة العملية للاستعداد بشكل أفضل للتصدير، حيث يسعى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لأن يكون هذا البرنامج مصدر إلهام لهم لتعزيز نشاطاتهم، لاسيما في مجال التصدير".

واختتم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري نشاط يومه الأول من الزيارة بلقاء مع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يعملون في القطاع الاقتصادي وذلك بهدف بناء وتعزيز الروابط والاحتفال بالذكرى الـ 62 لاستقلال البلاد.

ويقوم وفد المجلس اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مقر "تكنو بارك -مونتريال" (Technoparc de Montréal) وھو مجمع أعمال دولي للعلوم والتكنولوجيا يضم أكثر من 100 شركة.

وذكر البيان أنّ المجلس "سينظم غدا الأربعاء منتدى اقتصاديا بالشراكة مع نقابة الأعمال الكندية والمجلس الكندي الجزائري للتنمية الاقتصادية، يجمع بين الشركات الجزائرية والكندية لبحث فرص الاستثمار في الجزائر، فضلا عن ذلك، تم برمجة على امتداد أيام الزيارة، عدة اجتماعات ثنائية بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومختلف المؤسسات الاقتصادية وكذلك مع رجال أعمال من الجالية الجزائرية في الخارج".