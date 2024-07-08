أمطار ورياح وزوابع رملية بعدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مع تشكل زوابع رملية بالعديد من ولايات الوطن.

وأفادت ذات المصالح في تنبيه لها، أن ولايات سوق أهراس، ورقلة، الوادي، إن قزام، الأغواط، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، إليزي، قسنطينة، المنيعة، المغير، ستشهد رعودا وأمطارا متفرقة مرفوقة بارتفاع في درجات الحرارة، حيث ستدوم صلاحية النشرية إلى غاية الثالثة زوالا.

وفي تنبه آخر، ستشهد ولايات المنيعة، تيميمون، أدرار، إليزي، إن صالح، تمنراست وإن قزام هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، وهذا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على ولايات تيميمون، المسيلة، إن صالح، باتنة، الجلفة، وأدرار التي تتراوح ما بين 46 و49 درجة. وهذا إلى غاية يوم الخميس.