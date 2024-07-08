سالمي.. قصة وفاء مع شباب بلوزداد

جدد لاعب الوسط، حسين سالمي عقده مع فريق شباب بلوزداد ليواصل ابن جيجل المغامرة مع أبناء "العقيبة" للموسم الثامن على التوالي.

والتحق سالمي (31 سنة) بصفوف شباب بلوزداد صيف 2017 قادما من فريق شباب باتنة في ظروف صعبة ومعقدة ماديا وتنظيميا كان يمر بها الشباب أنذاك، لكن ذلك لم يمنع اللاعب من التألق وفرض نفسه سريعا في الفريق كعنصر هام ومؤثر

وأبدى سالمي وفاء منقطع النظير للشباب حيث رفض جميع الاغراءات وتمسك بالقميص الأحمر رغم كل المشاكل والمعوقات التي رافقت فترة الرئيس محمد بوحفص والذي شهد معه الفريق العاصمي هروبا جماعيا للاعبين، ليقود سالمي لاحقا انتفاضة بلوزداد وعودته لمنصة التتويجات المختلفة مثريا سجله بـ 4 ألقاب بطولة وكأسين للجمهورية والكأس الممتازة.

زيادة على امكاناته الفنية والبدنية المميزة، يشهد الجميع بالأخلاق الحميدة للاعب وتفانيه وصبره حتى في الأوقات العصيبة عندما سعى بعض المدربين مثل الكوكي لوضعه على الهامش وكان منطقيا على ضوء هذا أن تكون أول خطوة تقوم بها إدارة بلوزداد تحسبا للموسم المقبل هو تجديد عقد هذا اللاعب الوفي في وقت صار الوفاء عملة نادرة جدا في منظور لاعبي كرة القدم في الجزائر.