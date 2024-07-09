وزير العدل يدعو إلى رقمنة عملية أرشفة تسليم الوثائق للمواطنين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء من ولاية المسيلة، على "ضرورة رقمنة عملية الأرشفة في سلك العدالة وذلك في الشق المتعلق بتسليم الوثائق للمواطنين".

وأبرز طبي، خلال إشرافه على تدشين محكمة بن سرور (جنوب المسيلة)، في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارة العمل والتفقد إلى هذه الولاية، بأن "رقمنة الأرشيف يجب أن تنتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتسليم الوثائق للمواطنين وذلك تماشياً مع التطورات الحاصلة في القطاع خاصة في جانب الرقمنة واستكمالاً للمرحلة الأولى من هذه العملية التي تعنى بتسجيل وحفظ الوثائق".

وأسدى الوزير تعليمات لمستخدمي القطاع بضرورة تطوير هذا الجانب ومواصلة المساعي المبذولة لتسريع وتنظيم عملية أرشفة الوثائق الخاصة بالنشاط القضائي، باعتبارها جزءاً مهماً في العملية القضائية، مبرزاً في السياق ذاته أهمية تحسين ظروف استقبال وتوجيه المواطنين بصفة مستمرة والتكفل بانشغالاتهم.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد باشر اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية المسيلة، بتدشين مقر محكمة بن سرور ثم معاينة محكمة بوسعادة ووضع حيز الخدمة لمحكمة أولاد دراج والمحكمة الجديدة بالمسيلة وكذا وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز صومعة للحبوب بقدرة تخزين 1 مليون قنطار في أولاد دراج.