تفاصيل زيارة الرئيس تبون إلى تيزي وزو (فيديو)

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، دشن خلالها مشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى كما كان له لقاء مع أعيان وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.

التفاصيل:

* أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على لقاء مع فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو، وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية.

وعقب استماعه لانشغالات فعاليات المجتمع المدني ومنتخبين محليين، أكد رئيس الجمهورية أن ولاية تيزي وزو "تستحق كل التقدير"، لأنها قدمت --مثلما قال-- العديد من التضحيات خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر.

وذكر بهذا الخصوص بمقاومة "لالا فاطمة نسومر" و"بوبغلة" وغيرهما، مشيرا إلى أن تيزي وزو "منطقة غالية أنجبت رجالا أشاوس ساهموا في تحرير الوطن، على غرار علي زعموم، سي الصادق دهيليس وعبد الحفيظ ياحة".

وعبر رئيس الجمهورية في هذا السياق عن سعادته لحفاوة الاستقبال التي حظي بها من طرف "مواطني هذه الولاية العظيمة والمجاهدة"، والتي "أعرفها حق المعرفة"، كما قال.

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* رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلتقي أعيان ومختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو بالقاعة الكبرى لدار الثقافة مولود معمري:

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* خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها اليوم الأربعاء لولاية تيزي وزو، باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني الولاية.

وقد شهدت الشوارع الرئيسية بوسط مدينة تيزي وزو توافدا لجموع كبيرة من المواطنين رافعين الرايات الوطنية وحاملين لافتات دونت عليها شعارات ترحب برئيس الجمهورية وتشيد بالأهمية التي يوليها للتنمية بهذه الولاية.

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* براعم تيزي وزو ترحب بالرئيس تبون بطريقتهم الخاصة.

*الرئيس تبون يدشن بالمدخل الغربي لولاية تيزي وزو ملعب المجاهد حسين آيت أحمد.

فيما يستمع رئيس الجمهورية إلى عرض شامل حول المشاريع التنموية الكبرى في ولاية تيزي وزو.

*لحـظـة وصــول السيّــد رئيـس الجمهــورية إلى ولاية تيــزي وزو