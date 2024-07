Le président Tebboune à Tizi-Ouzou

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectue ce mercredi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, selon la télévision algérienne. Cette visite vise à "poursuivre le processus de construction et de développement".

Le Président de la République a foulé le terrain du stade du moudjahid Hussein Ait Ahmed et a salué les anciens joueurs de la JS Kabylie.

Ils a, également, écouté une présentation détaillée sur le stade du moudjahid Hussein Ait Ahmed, qui a une capacité de 50.000 spectateurs.

Le Président Tebboune a, également, pris connaissance des indicateurs de développement de la wilaya de Tizi Ouzou de 2020 à 2024, présentés par le wali de la wilaya.

Les enfants de Tizi Ouzou ont accueilli le Président Tebboune à leur manière particulière.

Le Président de la République a également pris connaissance des projets de développement majeurs dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le Président Tebboune a inauguré le stade du moudjahid Hussein Ait Ahmed à l'entrée ouest de la wilaya de Tizi Ouzou.

Moment de l'arrivée du Président de la République dans la wilaya de Tizi Ouzou.