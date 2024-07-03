عمرة للمتوجة في مسابقة حفظ القرآن بأمريكا

ضمن مراسم حفل تتويج الطالبة ولد دالي ياسمين التي تمت اليوم بمقر الولاية منح جهيد موس والي المدية عمرة لفائدة الطالبة المتحصلة على المرتبة الأولى بمسابقة حفظ كتاب الله المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية بمعية والديها، كما حظي معلميها وأساتذتها بثناء خاص نظير جهودهم في تعليم الناشئة وتربيتهم على معالم الدين الإسلامي .

ونوه الوالي بجهود الأساتذة والمعلمين والأولياء مؤكدا "دعم الدولة لأبنائها معتبرا تفوقهم فخرا ووسام شرف للولاية التي اعتادت التربع على عرش حفظة القرآن الكريم في المحافل الوطنية والدولية، هنيئا لطلبتنا ولولاية المدية بهذا التتويج".