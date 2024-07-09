تعرف على العرين الجديد لـ"أسود جرجرة"(فيديو)

نشرت وزرة السكن والعمران فيديو مفصل حول المركب الرياضي "حسين آيت أحمد" الذي دشنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء.

وسيصبح هذا المرفق الرياضي العصري المعقل الجديد للنادي الأكثر تتويجا في الجزائر، شبيبة القبائل، الذي يأمل أنصاره أن تكون هذه الخطوة بداية عهد جديد مليء بالألقاب المحلية والقارية.

ويتزامن تسليم الملعب الجديد، الذي سيستقبل فيه "الكناري" منافسيه الموسم المقبل، مع الإدارة الجديدة للنادي تحت قيادة الشركة المالكة "موبيليس" التي تعهدت بتكوين فريق تنافسي يعيد أمجاد "الجامبو جات".