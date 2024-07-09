4 طائرات لإطفاء حريق بباتنة

جندت الحماية المدنية أربع طائرات لإطفاء حريق اندلع، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بجبل فاخرة ببلدية مروانة، حسب بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال لذات المديرية.

وأوضح ذات البيان أن طائرات إطفاء الحرائق الـ4 التي أوفدتها المديرية العامة للحماية المدنية، شرعت في هذه الأثناء في إخماد ألسنة اللهب.

وكانت وحدة مروانة للحماية المدنية مدعمة بوحدتي سريانة وعين جاسر وجزء من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات محليا قد تدخلت في حدود الساعة الواحدة زوالا و20 دقيقة لإخماد هذا الحريق.

وتم، وفق البيان، تجنيد 26 عونا من مختلف الرتب وتسع "9" شاحنات إطفاء و سيارة إسعاف في هذه العملية التي مازالت متواصلة.