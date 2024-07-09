سيدي بلعباس: ارتفاع في أعداد الجرائم السيبيرانية

مواصلة لمهامها الرامية إلى مكافحة الجرائم بشتى أشكالها ، لا سيما ما تعلق منها بالجرائم الإلكترونية، أحصت فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر جوان المنصرم 12 قضية متعلقة بالجرائم السيبيرانية وهي تورط في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر 16 شخصا سرعان ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد استيفاء جل الإجراءات القانونية.

وللجرائم التي تم إحصاؤها صلة بالنصب والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما كان للقذف عبر وسائط التواصل الاجتماعي نصيب من إجمالي القضايا المعالجة وهو نفس ما كان مع جرم الدخول عن طريق الغش إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات دون غض النظر عن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص التي كثيرا ما تصدرت قائمة الجرائم السيبيرانية المعالجة من حيث عدد المتورطين.

وكانت ذات المصالح قد أحصت خلال نفس الفترة من شهر ماي 2024 معالجة 07 قضايا مماثلة تورط فيها 09 أشخاص وهو ما يعكس بعد مقارنة بسيطة حقيقة ذلك الارتفاع المسجل في اعداد الجرائم الالكترونية خلال فترة كثيرا ما يتضاعف خلالها الحجم الساعي للولوج إلى مختلف الوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي ، وهو ما جعل شرطة سيدي بلعباس تؤكد عبر بيان صحفي مواصلتها لحملاتها التحسيسية والتوعوية للحيلولة دون وقوع مواطنين أبرياء كضحايا من جراء الاستعمال السيئ للأنترنت وسط دعوات لتوخي الحيطة والحذر.