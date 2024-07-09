"عدل 3": عدد المسجلين يتجاوز حاجز المليون

كشفت وزارة السكن والعمران، اليوم الأربعاء، أن عدد المسجلين في برنامج "عدل 3" تجاوز حاجز المليون مسجل خلال ستة أيام.

وجاء في بيان الوزرة: "فتح منصة التسجيل في برنامج 'عدل 3' لليوم السادس على التوالي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، بلغ عدد المسجلين 1.120.278 مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، 10 جويلية 2024".

وأضاف ذات البيان: "وزارة السكن والعمران والمدينة تعلم جميع المواطنين أن العملية ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في برنامج 'عدل 3' يوم غد الخميس، 11 جويلية 2024 بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء وتستمر العملية كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل".