الرئيس تبون لا يستبعد إنشاء ولايات جديدة

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء من تيزي وزو، بنظام "تاجماعت"، معتبرا إياه "مثالا للديمقراطية التشاركية ونموذجا ناجحا لتسيير الشأن المحلي".

وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه، بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، على لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية، أن النظام الاجتماعي المعروف بـ"تاجماعت" يعد "مثالا لترسيخ الديمقراطية التشاركية ونموذجا ناجحا لتسيير الشأن المحلي"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه القيم.

وأضاف أنه "بعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال، حان الوقت لوضع تنظيم ملائم لمستقبل البلاد"، معتبرا أن إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية "أولوية قصوى" لترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي.

وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق: "إذا اقتضت الظروف، سيتم إنشاء ولايات أخرى بتيزي وزو كما تم بولايات الهضاب العليا والجنوب".

من جانب آخر، أبرز رئيس الجمهورية في رده على انشغالات مواطني الولاية، على ضرورة أن يكون المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير بمثابة "قطب امتياز" وأن يتم إنجازه قبل نهاية 2025، مشيرا إلى أنه "سيتم إنجاز مستشفيات أخرى بطاقة استيعاب تتراوح بين 60 و 100 سرير لتفادي الضغط على المستشفى الجامعي الجديد".

وبعد أن نوه بمجهودات "الجيش الأبيض" من الطواقم الطبية وشبه الطبية، أكد رئيس الجمهورية أن المطالب المهنية والاجتماعية لهذا السلك سيتم تلبيتها.

وتوجه بالمناسبة بـ"تحية إكبار وتقدير للمسؤولين الذين أقروا، غداة الاستقلال، مبدأ مجانية التعليم والعلاج"، مؤكدا أن الجزائر تمكنت من "القضاء على كل الأمراض والأوبئة التي تعاني منها الدول المتخلفة".