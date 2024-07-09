البليدة: رابع جريمة قتل في أسبوعين

تعرض اليوم ،عشريني بقلب مدينة العفرون، إلى طعنة بالسلاح الأبيض، أدخلته العناية المركزة، لحجم الإصابة الخطيرة، استدعى الأمر تحويله على المركز الاستشفائي الجامعي.

المعلومات الأولية، كشفت أن الضحية كان يريد استرجاع هاتف شقيقه المسروق، وهو يحاول معرفة المتهم بالسرقة، تلقى طعنة في الظهر على حين غفلة، سقط على إثرها، وتسبب له ذلك في جرح خطير، أدخله العناية المركزة.

في وقت تفاعل الشارع العفروني مع الحادث، خاصة وأنه يسجل الثاني في أسبوع واحد، والرابع في ظرف أسبوعين تقريبا، بعد جريمتي قتل بوادي العلايق.

و شار إلى أن موجة من الغضب والاحتجاج ، بادر إليها أعيان وعقلاء، دعوا للمزيد من الردع والحماية، من مثل هذه الجرائم، والتي أصبحت تشكل ظاهرة واقعية مخيفة، وتضرب باستقرار المجتمع، خصوصا إذا علمنا أن خلفياتها ودوافعها تكاد تكون تافهة.