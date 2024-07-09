البويرة: حريق مستودع للتخزين بسيدي زيان

كشف بيان خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافاتها ممثلة في الوحدة الرئيسية مدعمة بكل من الوحدة الثانوية حيزر و المركز المتقدم 140 مسكن على الساعة 18سا36د من أجل اخماد حريق مستودع بسيدي زيان الواقعة بالشق الجنوبي لمقر بلدية البويرة.

وأضيف في ذات البيان أن الحريق خلف احتراق جزئي ل 03 سيارات.

وأشير أنه سخرت الحماية المدنية لعملية الاخماد المتواصلة تحت قيادة مدير الحماية المدنية بالنيابة الرائد عزي سلي 08 شاحنات تدخل و شاحنة السلم الميكانيكي و سيارتي إسعاف.