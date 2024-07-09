وزارة الطاقة تعرض خبرتها على الكونغو في هذا المجال عقد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، محمد بودالي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، لقاء عمل مع وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل، بقيادة المفتش العام للوزارة، جون روموالد مومبو، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر. وتم هذا في لقاء جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وممثلي عن مجمع "سونارام" ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، قدّم بودالي لمحة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر والمؤسسات التابعة له. وركّز المشاركون في اللقاء، حسب بيان وزارة الطاقة المناجم، على "تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية في المجال المنجمي، وعرض الأمين العام للوزارة المهام الأساسية للمفتشية العامة بالوزارة"، مؤكدا، أضاف نفس المصدر على "استعداد الجزائر لدعم ومرافقة جمهورية الكونغو من خلال نقل الخبرة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية، لاسيما في مجال سن وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر، من أجل السيّر الحسن والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية". ويتضمن برنامج زيارة الوفد الكونغولي "عقد عدة لقاءات على مستوى وكالة المصلحة الجويولوجية للجزائر (ASGA)، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية(ANAM)، وكذا على مستوى مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام". ويأتي هذا البرنامج، حسب البيان، "لتعميق المباحثات والمشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة البنية التحتية الجيولوجية والبحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، مع تبادل الخبرات والتكوين وتطوير رأس المال البشري".