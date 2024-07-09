استمرار موجة الحر على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية ، باستمرار موجة الحر على عدة ولايات بوسط وجنوب البلاد .

وأوضح المصدر ذاته ، في نشرية خاصة ، أن موجة حر قياسية تتعدى 49 درجة في ستشهدها كل من ولايات برج باجي مختار، أدرار، تندوف، ورقلة، والمنيعة ، الجلفة، المسيلة وباتنة.وتمتد صلاحية التنبيه الى غاية التاسعة ليلا .

كما حذرت ذات المصالح ، من تسجيل موجة حر على ولايات المدية، عين صالح، تيميمون، الشلف، إليزي، البيض، عين الدفلى، المدية وادرار، أين ستتجاوز الحرارة 46 درجة مئوية تحت الظل ويستمر ذلك الى غاية يوم غد الجمعة .