موجة حر شديدة على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية ، باستمرار موجة الحر على عدة ولايات بوسط وجنوب البلاد .

وأوضح المصدر ذاته ، في نشرية خاصة ، أن موجة حر قياسية تتعدى 49 درجة ستشهدها كل من ولايات برج باجي مختار، أدرار، تندوف، ورقلة، والمنيعة وتمتد صلاحية النشرية الى غاية يوم السبت المقبل .

وفي نشرية ثانية ، حذر الديوان من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ، التى تتعدى فيه 46 درجة على ولايات الجلفة، المسيلة وباتنة. وتمتد صلاحية النشرية الى غاية يوم غد الجمعة .

كما حذرت ذات المصالح ، من تسجيل موجة حر على ولايات المدية، عين صالح، تيميمون، الشلف، إليزي، البيض، عين الدفلى، المدية وادرار، أين ستتجاوز الحرارة 46 درجة مئوية تحت الظل ويستمر ذلك الى غاية يوم غد الجمعة .