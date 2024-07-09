رفع إعانة السكن الريفي بتيزي وزو

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رفع قيمة الإعانة الموجهة لبرامج السكن الريفي بولاية تيزي وزو إلى مئة مليون سنتيم على غرار ما تم إقراره بولايتي خنشلة وتيسمسيلت.

لدى إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بولاية تيزي وزو، أمس الأربعاء، شدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة "خلق أكبر قدر من المناطق الصناعية"، مبرزاً رغبته في "استحداث منطقة صناعية بكل دائرة".

جدّد رئيس الجمهورية، التأكيد أنّ "كل جزائري له الحرية الكاملة في الاستثمار ببلاده من أجل خلق الثروة"، مبرزاً أنّه تمّ "في أقل من عام، تسجيل ثمانية آلاف مشروع استثماري وطني، و130 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، وجميعهم مرحب بهم" .

ونوّه الرئيس إلى أنّه سيتم "إعادة بعث التنمية وفتح كل الملفات والاستماع إلى كل الانشغالات".