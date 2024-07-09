تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية

حافظت وكالة الطاقة الدولية على توقعات نمو الطلب على النفط دون تغيير تقريبًا خلال العام الجاري (2024)، فيما واصلت خفض توقعاتها للعام المقبل للمرة الثانية على التوالي.

وتوقعت وكالة الطاقة في تقرير سوق النفط الشهري، نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل إلى 980 ألف برميل يوميًا، مقابل 1.03 مليون برميل يوميًا توقعات شهر جوان الماضي.

فيما توقعت الوكالة الدولية نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 970 ألف برميل يوميًا، وهو ما يزيد بنحو 10 آلاف برميل يوميًا فقط عن توقعات الشهر الماضي.

وتباطأ نمو الطلب على النفط عالميًا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 710 آلاف برميل يوميًا، وهي أدنى زيادة فصلية منذ أكثر منذ الربع الرابع من عام 2022.

ومن أحد الأسباب الرئيسة في تباطؤ نمو الطلب خلال الربع الثاني، انكماش استهلاك الصين من النفط خلال شهري أفريل وماي الماضيين، مع اعتبار البلاد محرك نمو الطلب العالمي على النفط.