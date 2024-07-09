هذا هو عدد الفلسطنيين حول العالم

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن عدد الفلسطينيين حول العالم والذي بلغ 14.8 مليون نسمة حتى منتصف عام 2024.

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن عدد الفلسطينيين في دولة فلسطين بلغ نحو 5.61 مليون، منهم 2.85 مليون ذكر و2.76 مليون أنثى، و1.8 مليون في أراضي عام 1948، ونحو 7.4 مليون في الشتات، منهم 6.3 مليون في الدول العربية.

وتشير المعطيات إلى أنه عشية عدوان الاحتلال على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023، كان يقيم في القطاع نحو 2.2 مليون فلسطيني على مساحة قدرها 365 كيلومترا مربعا يمثلون نحو 41% من سكان دولة فلسطين، معظمهم لاجئون (66% منهم لاجئون) هجروا من قراهم ومدنهم إثر حرب عام 1948.

وبلغة الارقام ،استشهد حوالي 39 الف فلسطيني منذ بداية العدوان الصهيوني ، يشكلون ما نسبته 1.7% من اجمالي سكان القطاع.

منهم حوالي 16 ألف طفل، وحوالي 11 ألف من النساء. منهم أكثر من 8.227 من الطلبة. إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود.

وبلغ عدد ضحايا المجاعة 34، وحوالي 3.500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأشارت البيانات إلى مقتل 500 من الطواقم الطبية.

وبلغ عدد الجرحى حوالي 88 ألف جريح 70% منهم من النساء والأطفال.

ويواجه 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت وبحاجة للعلاج و3 آلاف مريض مصابون بأمراض مختلفة بحاجة للعلاج بالخارج، كما تفشت الأمراض المعدية بين النازحين واصيب بها 1,660,942، اصيب منهم 71,338 نازحا بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي.

وبناء على هذه المعطيات، فإن نسبة النمو المقدرة في القطاع لعام 2023 ستنخفض من نحو 2.7% وفق تقديرات الجهاز لعام 2023 إلى نحو 1% فقط خلال عام 2024 وتحديدا بعد منتصف العام، اذ ستنخفض معدلات المواليد والإنجاب بصورة كبيرة جدا نتيجة لتوجه الأزواج لعدم الإنجاب نظرا للأوضاع السائدة وخوفا على صحة الأمهات والأطفال وانخفاض عدد حالات الزواج الجديدة خلال عدوان الاحتلال الصهيوني إلى مستويات متدنية للغاية.