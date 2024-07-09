أسعار النفط في هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بزيادة الطلب.

يأتي ذلك مع انخفاض مخزونات النفط الأمريكية، إذ كثّفت مصافي التكرير في الولايات المتحدة عمليات المعالجة، مع تراجع مخزونات البنزين، ما يشير إلى زيادة الطلب.

وحافظت أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط دون تغيير في عامي 2024 و2025، عند 2.25 مليونًا و1.85 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع للمرة الأولى في 4 جلسات متتالية، بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 05:51 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.82%، لتصل إلى 85.78 دولارًا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.82% إلى 82.77 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).