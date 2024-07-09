رئاسيات.. تخصيص رقم مجاني لهذا السبب

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الخميس، عن تخصيص رقم مجاني، من أجل حجز موعد للمصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح البيان أنه "وفي إطار تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح، أنه بالإضافة إلى منصة الخدمات (ina-election.dz) الموضوعة تحت تصرف الراغبين في الترشح وممثليهم، وضع الرقم القصير (3058) والمجاني من أجل حجز موعد للمصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية".

ويكون حجز المواعيد –كما أشار إليه البيان– "عبر جميع الخلايا المتواجدة بالبلديات والملحقات البلدية ومندوبيات السلطة المستقلة عبر كامل ربوع الوطن".

ووفقا لذلك، "يمكن للراغبين الاتصال بذات الرقم طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة و أيام العطل، من الساعة (8:00) صباحا إلى الساعة (20:00) ليلا"، وفقا لذات المصدر.