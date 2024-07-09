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مجتمع

توقيف شخص حول مسكنه لممارسة السحر والشعوذة (صور)

11 جولية 2024 ()

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أوقفت مصالح أمن دائرة عين التوتة، بولاية باتنة، شخصا على خلفية استغلاله لمسكنه في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة

وجاء قس بيان لشرطة باتنة، أنه "على إثر شكوى تلقتها عناصر أمن دائرة التوتة مفادها قيام شخص بممارسة مهنة العرافة وقوس السحر و الشعوذة مستغلا في ذلك مسكنه العائلي بعين التوتة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و استصدار اذن بالتفتيش لمسكنه العائلي تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 64سنة، مسبوق قضائيا".

ةاضلف المصدر أنه تم حجز "نسخ من المصحف الشريف ممزقة و مدنسة، مجموعة من الطلاسم و الكتب ذات الصلة بأعمال السحر و الشعوذة ، قطع قماشية ، مجموعة متنوعة من العقاقير، مجموعة من الملابس، صور لأشخاص من كلا الجنسين، قارورات بلاستيكة بها مستحضرات و سوائل مجهولة المكون".

بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يضيف البيان.

 

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