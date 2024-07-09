جثث الشهداء تتناثر في شوارع مدينة غزة

يقبع سكان مدينة غزة اليوم الخميس وهم محاصرون في منازلهم، بينما تتناثر جثث الشهداء في الشوارع وسط هجوم صهيوني مكثف جديد حتى مع سعي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في محادثات تجرى في مصر وقطر.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، إن 34 مواطنا على الأقل، استشهدوا جراء غارات الاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة ورفح.

وأفاد الدفاع المدني، في بيان، بأن "هناك أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة".

ووفق الوكالة، "استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل في غارة للاحتلال على حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن لديها تقارير عن سكان محاصرين وعالقين وآخرين استشهدوا داخل منازلهم في حي تل الهوى وحي صبرة في مدينة غزة، دون أن يتمكن مسعفون من الوصول إليهم.

وضمت مدينة غزة أكثر من ربع سكان القطاع قبل الحرب. وتعرضت المدينة للدمار في الأسابيع الأولى من القتال، لكن مئات الآلاف من الفلسطينيين عادوا إلى أطلال منازلهم وسط الدمار والأنقاض، لكن الجيش الصهيوني يأمرهم الآن بإخلاء المنطقة من جديد.