حشيشي في طوكيو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الياباني-العربي

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، زيارة عمل إلى اليابان للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الياباني-العربي الخامس لتوسيع الاستثمار المتبادل والتنويع الاقتصادي والتعاون من أجل الابتكار.

وأفاد بيان الشركة عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أن هذا المنتدى عقد بالعاصمة اليابانية طوكيو بشكل مشترك بين جامعة الدول العربية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الخارجية اليابانية، يومي 10 و11 جويلية 2024، بغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية من خلال التعاون في مجموعة واسعة من المجالات بما فيها الأمن الطاقوي والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة والابتكار.

وفي هذا الصدد، تضمّن برنامج المنتدى ثلاث ندوات تمحورت حول مواضيع توسيع الاستثمار المتبادل والتنويع الاقتصادي والتعاون من أجل الابتكار، وكذا الجهود المشتركة في مجال التغير المناخي، بالإضافة إلى محور التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصال والذكاء الاصطناعي وإنشاء سلسلة إمداد مرنة وصامدة.

وخلال هذا المنتدى، يضيف البيان، ألقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، خطابًا أشاد فيه بأهمية المنتدى الذي يكتسي بعدًا استراتيجيًا، ويُشكّل فرصة لإرساء آليات مشتركة تهدف إلى ضمان ديمومة العلاقات وتبادل التجارب في مجال الطاقات النظيفة، والتحول الرقمي، وأمن الإمداد بالطاقة. كما أشار إلى دور الفاعلين بهذا المنتدى ومسؤوليتهم في صياغة مستقبل طاقوي أكثر أماناً واستدامة وازدهاراً.

وخلال مداخلته، ذكّر حشيشي، أن العلاقات الثنائية الجزائرية اليابانية تعود إلى أكثر من ستة عقود، تجسدت في إنجاز مشاريع كبرى في الجزائر على غرار مصفاة أرزيو والمجمع الغازي لحاسي الرمل التابع لسوناطراك.

وعبّر المتحدث، بالمناسبة عن أمله في استمرار هذا التعاون مع الشركاء في اليابان وأيضاً في الدول العربية، في إطار المصلحة المشتركة لفائدة التنمية الشاملة والمستدامة الدّاعمة للجهود الهادفة إلى ولوجٍ منصفٍ إلى مصادر الطاقة.